Attacco Verona e il ballo delle punte, tre i nomi in piedi

Lammers, Lapadula e Pinamonti sono i tre seguiti dall'Hellas

Centravanti ti voglio, quanto ti voglio. Il Verona sta cercando di chiudere presto per un attaccante centrale da aggiungere alla rosa. L'Hellas punta dritto a Sam Lammers, che tuttavia non ha ancora sciolto le riserve. Oltre alla concorrenza del Genoa, che il club gialloblù spera di aver superato, si è fatto avanti anche il Feyenoord. L'Atalanta ha però risposto picche, preferirebbe che il giocatore rimanesse in Serie A.