Attacco Verona, il Genoa accelera per Niang

Il Grifone in vantaggio per il senegalese

Mbaye Niang è un obbiettivo dell'Hellas per l'attacco. Forte, però, è la concorrenza del Genoa che oggi ha accelerato per ingaggiare il senegalese. Per Niang sarebbe un ritorno in rossoblù dopo il prestito dal Milan (gennaio-giugno del 2015) in cui realizzò i primi gol nella Serie A con una doppietta proprio al Verona (5-2 il 15 febbraio).