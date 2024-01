Attacco Verona, il Siviglia verso l’accordo col Boavista per Bozenik

A Siviglia lo danno già per fatto. Robert Bozenik può essere il nuovo numero 9 del club spagnolo. Sull'attaccante del Boavista c'è anche il Verona, oltre ad altri club europei, in particolare il Lille. Nelle ultime ore il Siviglia pare aver superato la concorrenza con un'offerta di 4 milioni di euro più uno di bonus e ora attende le imminenti uscite di due calciatori (Gattoni e Rakitic) per formalizzare l'accordo col Boavista per l'attaccante.