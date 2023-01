Attacco, Verona interessato a Fagundez del Nacional

Dall'Uruguay e dal Brasile arrivano voci di un interessamento del Verona per Franco Fagundez , attaccante del Nacional.

L'agente del calciatore, Marcelo Montero, parlando a Vascaino.net a proposito dell'interesse del Vasco da Gama per il calciatore classe 2000, rivela che al momento non ci sono trattative col club brasiliano, che la cifra chiesta dal Nacional per Fagundez è tra i 7 e gli 8 milioni e che ci sono due club italiani interessati all'attaccante: Bologna e Verona.