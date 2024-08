Casper Tengstedt è favorito per una maglia da titolare nell'attacco del Verona, in vista della partita con il Napoli.

La punta danese, subentrata a Mosquera nella ripresa della gara con il Cesena e subito in gol, è pronto per giocare dal via al debutto in campionato, domenica alle 18.30 al Bentegodi.