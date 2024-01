Attacco Verona, tentativi per Dessers e Djukanovic

Fallite le trattative per Bozenic e Idah, L'Hellas ci prova per l'ex Cremonese e il Montenegrino

Un finale di mercato tra mille difficoltà per arrivare a un attaccante. Il Verona, visto l'esito negativo delle trattative per Bozenik, promesso sposo del Siviglia e per Idah, prova a virare su altri nomi, peraltro di rilievo. Uno è quello di Cyriel Dessers, l'ex Cremonese in forza al Glasgow Rangers col quale ha ottimi numeri (12 gol e 7 assist). Su di lui però c'è anche il Torino che punterebbe sull'attaccante qualora non riuscisse a chiudere per Rafa Mir.