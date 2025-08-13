Sono stati designati i direttori di gara di Audace Cerignola-Hellas Verona, match valido per i 32esimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa 2025/26, in programma lunedì 18 agosto alle ore 18, allo stadio 'Domenico Monterisi' di Cerignola (FG).
Audace Cerignola-Verona, arbitra Massimi
Il direttore di gara di Termoli designato per la partita di lunedì
Arbitro: Luca Massimi (Sez. AIA di Termoli)
Assistenti: Stefano Galimberti (Sez. AIA di Seregno), Mattia Regattieri (Sez. AIA di Finale Emilia)
IV uomo: Ivano Pezzuto (Sez. AIA di Lecce)
VAR: Luigi Nasca (Sez. AIA di Bari)
AVAR: Stefano Del Giovane (Sez. AIA di Albano Laziale)
