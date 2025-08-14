hellas1903 news Audace Cerignola-Verona, i biglietti

gazzanet

Audace Cerignola-Verona, i biglietti

Audace Cerignola-Verona, i biglietti - immagine 1
In vendita i tagliandi per la partita di Coppa Italia di lunedì
Redazione Hellas1903

Società Sportiva Audace Cerignola ha comunicato le informazioni relative ai biglietti del Settore Ospiti per la gara Audace Cerignola-Hellas Verona, valida per i 32esimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa 2025/26, in programma lunedì 18 agosto (ore 18) allo stadio 'D. Monterisi' di Cerignola.

INIZIO PREVENDITA

La prevendita relativa al Settore Ospiti è già attiva.

DOVE ACQUISTARE

- Online: CLICCA QUI

- Punto vendita: Tabaccheria 252 di Gulli Davide, Via Centro, 153, Verona

PREZZO

15€ (prezzo comprensivo del diritto di prevendita).

RESTRIZIONI

Vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia di Verona esclusivamente per il Settore Ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione 'Non vi lasceremo mai' della società sportiva Hellas Verona FC.

INFO UTILI

Lo stadio 'D. Monterisi' è collocato a ridosso della prima maglia urbana della città ed è facilmente raggiungibile dalla S.S. 16 mediante i caselli autostradali di cui dispone. Il casello di Cerignola Est si trova sull’autostrada A14 Bologna-Taranto, mentre quello di Cerignola Ovest si trova sull’autostrada A16 Napoli-Canosa.

INFO PARCHEGGI

  • Il parcheggio riservato ai tifosi ospiti è situato in viale USA, a circa 400 metri dall'ingresso Ospiti dello stadio 'D. Monterisi';

  • Successivamente alle operazioni di prefiltraggio effettuate dagli steward, i tifosi Ospiti saranno imbarcati su navette per il trasporto degli stessi all'area di filtraggio, in prossimità dell'accesso al Settore Ospiti.

    • fonte: hellasverona.it

    Leggi i
    commenti
    News: tutte
    le notizie

    © RIPRODUZIONE RISERVATA