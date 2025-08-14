Società Sportiva Audace Cerignola ha comunicato le informazioni relative ai biglietti del Settore Ospiti per la gara Audace Cerignola-Hellas Verona, valida per i 32esimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa 2025/26, in programma lunedì 18 agosto (ore 18) allo stadio 'D. Monterisi' di Cerignola.
gazzanet
Audace Cerignola-Verona, i biglietti
INIZIO PREVENDITA
La prevendita relativa al Settore Ospiti è già attiva.
DOVE ACQUISTARE
- Online: CLICCA QUI
- Punto vendita: Tabaccheria 252 di Gulli Davide, Via Centro, 153, Verona
PREZZO
15€ (prezzo comprensivo del diritto di prevendita).
RESTRIZIONI
Vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia di Verona esclusivamente per il Settore Ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione 'Non vi lasceremo mai' della società sportiva Hellas Verona FC.
INFO UTILI
Lo stadio 'D. Monterisi' è collocato a ridosso della prima maglia urbana della città ed è facilmente raggiungibile dalla S.S. 16 mediante i caselli autostradali di cui dispone. Il casello di Cerignola Est si trova sull’autostrada A14 Bologna-Taranto, mentre quello di Cerignola Ovest si trova sull’autostrada A16 Napoli-Canosa.
INFO PARCHEGGI
fonte: hellasverona.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA