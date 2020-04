Baldini: “Surreale che si pensi a ripartire con il calcio. Conta solo la vita”

Silvio Baldini, allenatore che, dopo aver guidato in Serie A Empoli, Lecce, Parma e Catania, da alcune stagioni è alla guida della Carrarese, in C, è stato intervistato dal “Corriere dello Sport”.

Queste le sue parole: “Ripartire con il calcio? Con centinaia di morti al giorno mi pare surreale pensare a qualsiasi altra cosa. Questa domanda dovrebbe essere posta a chi ha subito dei lutti. Se la vita di una persona è legata all’economia, allora forse la pensiamo in maniera diversa. Ora quello che conta è mettere risorse al fianco della comunità, con competenza e, soprattutto, coscienza. Nel rispetto dell’unica cosa che conta: la vita”.