Ballardini: “Verona motivatissimo, noi determinati”

Davide Ballardini, allenatore della Cremonese, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita col Verona.

Ha detto, come riporta www.tuttomercatoweb.com: "L'Hellas? C'entra poco con la classifica che ha perché hanno un impatto fisico e una qualità importante, per me sono partiti non bene e con qualche problema, ma nemmeno loro si aspettavano di soffrire così tanto. Negli ultimi anni il Verona ha tenuto la spina dorsale e quindi a parer mio c'entrano poco con la classifica. Il Verona è straordinariamente motivato per ovvie ragioni".