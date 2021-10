Barak: “Ko con il Milan, dispiace molto. Dobbiamo migliorare”

Il giocatore ceco: "Ci siamo abbassati, il Milan ha messo in campo tutta la forza che ha"

Intervistato dal canale ufficiale del club, Barak dice: “Al momento c’è molto dispiacere per non aver portato a casa punti per come si era messa la gara, e per come siamo stati bravi a pressare a tutto campo per larghi tratti dell’incontro. Nel secondo tempo il Milan ha messo in campo tutta la sua forza, mentre noi ci siamo un po’ abbassati concedendo campo. Il terzo gol in campionato? Sono felice di aver segnato anche questo rigore, mentre mi dispiace non aver concretizzato l’occasione da rete che mi è capitata nel secondo tempo”.