Barak: “Punto guadagnato, bravo Cancellieri e a Simeone dico…”

Il centrocampista: "Eravamo in una situazione non facile, il pareggio è buono"

Antonin Barak parla a Dazn dopo l’1 a 1 ad Empoli. "Volevamo vincere - dice il centrocampista del Verona - ma sapevamo di essere in una situazione non facile, non dobbiamo però cercare scuse ma dare comunque il massimo, oggi hanno fatto bene quelli che sono entrati, accusavamo un po' di fatica, è un punto guadagnato.