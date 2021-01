Barak: “Salviamoci e poi vediamo. Senza umiltà non si vince”

Il giocatore ceco: "Pensiamo a una partita per volta, adesso c'è la Roma"

Il giocatore dell'Hellas, arrivato con il Napoli al quarto con in campionato con la maglia gialloblù, ha detto: "Mio padre è stato il mio primo allenatore quando avevo 4 anni, mi portava al campo e mi guardava sempre. Mi ha aiutato molto ed è sempre stato duro, più di Juric, che ci fa correre tanto. Il mister ci dice sempre di giocare secondo le nostre possibilità, senza umiltà non si vince. Il nostro primo obiettivo è la salvezza, poi vedremo dove arriveremo. Dobbiamo pensare solo a una partita alla volta, ora c'è la Roma, poi non c'è altro".