Barak: “Vorrei un grande Europeo e un club che lotti per l’Europa e lo scudetto”

Il centrocampista: "L'Italia non può vincere il torneo, ci sono squadre più forti"

Antonin Barak , centrocampista del Verona, ha rilasciato al Corriere della Sera un'intervista in ottica Europei, manifestando le sue aspettative anche per il futuro della carriera. Intervistato da Paolo Tomaselli, queste alcune delle sue dichiarazioni.

"L'Italia? Le aspettative sono alte ed è anche giusto così, ma per me non è una squadra che può vincere l’Europeo. Francia, Belgio e anche Inghilterra sono più forti. La Repubblica Ceca sta molto bene. Abbiamo creato una squadra che può essere molto pericolosa per chiunque. Abbiamo giocatori di qualità a cominciare da Schick e giovani con un grande futuro. Abbiamo grande fame e siamo un bel gruppo: è la nostra forza. Se battiamo gli scozzesi passiamo al 99%. L’obiettivo minimo sono i quarti.