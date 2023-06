Baroni all’Hellas, Perotti: “Marco è l’uomo giusto per il Verona”

Perotti ha guidato Baroni all'Ancona, nel 1994-95, per poi portarlo con sé al Verona. Nel 1995-96 i gialloblù furono promossi in Serie A.

Dice di Baroni: "È serio, preparato, fa giocare bene a calcio. In questi anni ha dimostrato la bontà delle sue idee. Ha per- sonalità, per una piazza appassionata come Verona è l’ideale. Se la dirigenza ha puntato su di lui è per le qualità, lo spessore del tecnico unito ai valori umani".