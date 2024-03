Baroni ammonito, non sarà in panchina col Cagliari

L'allenatore del Verona paga per il battibecco con Theo Hernandez

In seguito al gol di Theo Hernandez al 44' del primo tempo, l'allenatore del Verona Marco Baroni è stato ammonito per un battibecco con l'autore del gol, che ha esultato davanti alle telecamere sotto alla Curva Sud.

Baroni era diffidato, dunque sarà squalificato e non potrà essere in panchina il 1 aprile in Cagliari-Verona.