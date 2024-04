Baroni: “Atalanta fortissima, dopo il Genoa voltiamo pagina”

Il Verona affronta una delle più forti del campionato. "Sì - dice l'allenatore dell'Hellas - ad Anfield hanno fatto una grandissima vittoria, Gasperini è forse uno degli allenatori più forti che ci sono in Europa e forse nel mondo, è al centro di un progetto lungimirante che parte da lontano e dietro a quella società c'è un grandissimo lavoro. Noi dobbiamo pensare a noi, migliorare e fare tesoro degli errori che abbiamo commesso domenica. Abbiamo trovato delle difficoltà ed è arrivata una sconfitta che non volevamo e forse non meritavamo ma adesso c'è da voltare pagina e andare a fare punti.