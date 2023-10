Baroni: “Con la Juve vogliamo fare una grande partita. Hien è ancora in dubbio”

Marco Baroni presenta la partita del Verona con la Juventus in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni.

"A Torino per vincere? Ci proviamo con tutte le nostre forze, la difficoltà è alta ma la bellezza sta anche in questo, bisogna fare una partita di grandissimo spessore. So cercando delle soluzioni che siano funzionali alla squadra, è chiaro che le difficoltà ci sono sempre quando si inizia un percorso nuovo.