Baroni: “Con l’Empoli in palio punti di vitale necessità”

L'allenatore: "Il rigorista? Henry in allenamento non sbaglia mai"

Redazione Hellas1903

Marco Baroni presenta in conferenza stampa la partita tra Verona ed Empoli di domani al Bentegodi.

"Il fallo di Bastoni? È stato un episodio, nel calcio capita, noi siamo andati oltre per prendere quanto di buono fatto in quella partita e ce lo portiamo dentro.

Si gioca con il mercato aperto. "Domani ci sarà il solito sostegno, è una partita importante, so che lo stadio e il pubblico ci darà una mano, poi dovremo essere bravi noi ad infiammare. Per quanto riguarda il mercato io sono concentrato sulla squadra, ogni giorno ricordo ai ragazzi quello che conta, la maglia che indossiamo ed essere sempre presenti. Non possiamo guardare fuori, dobbiamo stare concentrati sul campo e sul lavoro".

Sarà importante l'impatto sul match? "Tanto, quando la posta in palio è alta bisogna stare concentrati sul match, ci saranno dei punti in palio di necessità vitale".

Chi è il rigorista designato? "Quando Henry calcia i rigori in allenamento non sbaglia mai, poi era in un bel momento ed era il suo turno fisiologico. I rigori li sbagliava anche Maradona. È successo, ho subito abbracciato i ragazzi e ho detto di passare sopra".

Assenti? "Dawidowicz è rientrato ed è disponibile, su Saponara dobbiamo fare delle valutazioni, ha fatto tre allenamenti. Sarà della partita ma vediamo se a gara in corso o dal primo minuto".

Che Empoli ti aspetti? "Un avversario pericoloso, ha corsa, ha fatto delle buone partite, poi sono partite in cui è vietato sbagliare, dobbiamo giocare senza timori e senza paura. Sono degli scontri diretti, a noi mancano dei punti e lo sappiamo, però siamo in corsa e sappiamo che il campionato sarà lungo e duro".

Che settimana hanno vissuto i vari Doig, Ngonge e Djuric, al centro delle voci di mercato?

"Non viene permesso di non stare concentrati sul campo, sono professionisti che fanno un lavoro che amano, un calciatore non può abbassare la testa e pensare a qualcos'altro. In allenamento metto dei paletti ben stretti e loro sanno che non possono sbagliare. Chi andrà in campo darà il 150 per cento".

In mezzo sarà confermato Folorunsho? Djuric o Henry?

"Thomas sta sempre meglio, il goal per un attaccante è linfa vitale, è una staffetta. Senza dimenticare Bonazzoli, uscito dai radar per esigenze di squadra. In mezzo Duda è un nostro punto fermo, Suslov sta sempre di più centrando la posizione nel ruolo, noi andiamo alla ricerca di duttilità".

