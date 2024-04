Baroni: “Con l’Udinese pronti a fare una grande gara”

"Siamo consapevoli del nostro percorso, anche della difficoltà della partita - spiega l'allenatore dell'Hellas - giochiamo contro una squadra forte con dei valori tecnici importanti, siamo consapevoli degli errori commessi con il Genoa così come a Bergamo, sappiamo che non dobbiamo ripeterli ma siamo pronti a ripetere e centrare una prestazione importante".

Quale errore non bisogna ripetere? Dobbiamo mettere grande attenzione in ogni minuto e in ogni pallone della partita, da questo punto di vista non possiamo lasciare niente.