Baroni: “Grande primo tempo, poi siamo stati equilibrati”

"Oggi la squadra mi è piaciuta perché, dopo un grandissimo primo tempo , ha saputo mantenere equilibrio - spiega il tecnico dei granata - e siamo stati capaci di giocare più partite dentro la partita. Questa la considero una crescita della squadra.

Voglio mettere in campo più qualità possibile, ho sempre parlato di un calcio emozionante e che dia impeto. Finalmente abbiamo anche anche raccolto. Più volte ho ripetuto che serviva più cattiveria negli ultimi metri, sia offensivi che difensivi, e oggi è avvenuto".