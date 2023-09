Baroni: “Se il Milan non è andato al massimo il merito è nostro. Ma che errori sul gol…”

"La partita - dice l'allenatore del Verona - è stata condizionata da quel doppio errore che ha innescato il gol del Milan, in queste partite non te lo puoi permettere. Per il resto l'atteggiamento è stato buono, abbiamo tenuto bene il campo, siamo stati aggressivi. Se il Milan non ha fatto un'ottima partita il merito è stato soprattutto del Verona, ma non si possono commettere questi errori contro una squadra come il Milan.