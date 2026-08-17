Marco Baroni, dopo la partita del Verona con l'Entella, parla del momento gialloblù e del mercato.

Dice il tecnico dell'Hellas: "’C'è tanto da lavorare e soprattutto da completare la rosa. Ho parlato con Sogliano e credo che per fare un campionato importante ci servano ancora quattro o cinque giocatori. Lo dico con grandissimo senso di responsabilità".

Sulla gara, Baroni commenta: "Nel primo tempo abbiamo avuto poco equilibrio perché i centrocampisti che abbiamo, per caratteristiche, non hanno una grande rincorsa all’indietro. Nella ripresa invece siamo calati un po'".