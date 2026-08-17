Scatto del Sassuolo per Rafik Belghali. Il terzino del Verona, in vendita e mai coinvolto nel pre-campionato (non si è mai saputo nulla di dove e come si sia allenato, presumibilmente a parte dopo i Mondiali) potrebbe accasarsi con la squadra di Aquilani a breve.

Alfredo Pedullà riporta che il Sassuolo ha fatto un nuovo scatto, non ci sono accordi totali ma può essere quello decisivo. Belghali è stato al centro del mercato, lo avevano seguito anche Juventus, Inter e Roma che poi hanno fatto altro scelte. In corsa sono rimasti anche Venezia e Torino, ma il Sassuolo sta ora provando a chiudere la trattativa per aggiudicarsi l'algerino.