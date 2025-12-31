hellas1903 news Belghali, oggi Algeria-Guinea Equatoriale. Il 6 gennaio gli ottavi

Belghali, oggi Algeria-Guinea Equatoriale. Il 6 gennaio gli ottavi

Belghali, oggi Algeria-Guinea Equatoriale. Il 6 gennaio gli ottavi - immagine 1
Chiusura del girone con la partita delle 17. Poi la sfida in programma con il Congo
Proseguono gli impegni per Rafik Belghali con l'Algeria in Coppa d'Africa, competizione in corso in Marocco.

Oggi la chiusura del girone per la nazionale del giocatore del Verona: alle 17, la partita con la Guinea Equatoriale.

L'Algeria è già qualificata ed è fissato il turno degli ottavi: sarà il 6 gennaio, con il Congo.

Belghali, dunque, non sarà disponibile con l'Hellas, oltre che per la gara di domenica con il Torino, anche per quella del 7 gennaio con il Napoli.

 

