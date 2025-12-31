Proseguono gli impegni per Rafik Belghali con l'Algeria in Coppa d'Africa, competizione in corso in Marocco.
Belghali, oggi Algeria-Guinea Equatoriale. Il 6 gennaio gli ottavi
Chiusura del girone con la partita delle 17. Poi la sfida in programma con il Congo
Oggi la chiusura del girone per la nazionale del giocatore del Verona: alle 17, la partita con la Guinea Equatoriale.
L'Algeria è già qualificata ed è fissato il turno degli ottavi: sarà il 6 gennaio, con il Congo.
Belghali, dunque, non sarà disponibile con l'Hellas, oltre che per la gara di domenica con il Torino, anche per quella del 7 gennaio con il Napoli.
