Belghali, oggi il debutto in Coppa d’Africa con l’Algeria

Oggi è in programma la prima partita dell'Algeria in Coppa d'Africa.
Alle 16 la partita con il Sudan, a Rabat, per il giocatore del Verona
Rafik Belghali, convocato dal ct Vladimir Petkovic per la competizione che si sta svolgendo in Marocco, è al debutto nella gara con il Sudan, al via alle 16, a Rabat.
Successivamente, l'Algeria giocherà domenica con il Burkina Faso e il 31 dicembre con la Guinea Equatoriale, chiudendo il girone.
Se arrivasse in finale (la gara è fissata per il 18 gennaio), Belghali salterebbe sei partite con l'Hellas.
