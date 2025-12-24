hellas1903 news Belghali, oggi il debutto in Coppa d’Africa con l’Algeria

Belghali, oggi il debutto in Coppa d’Africa con l’Algeria

Alle 16 la partita con il Sudan, a Rabat, per il giocatore del Verona
Redazione Hellas1903

Oggi è in programma la prima partita dell'Algeria in Coppa d'Africa.

Rafik Belghali, convocato dal ct Vladimir Petkovic per la competizione che si sta svolgendo in Marocco, è al debutto nella gara con il Sudan, al via alle 16, a Rabat.

Successivamente, l'Algeria giocherà domenica con il Burkina Faso e il 31 dicembre con la Guinea Equatoriale, chiudendo il girone.

Se arrivasse in finale (la gara è fissata per il 18 gennaio), Belghali salterebbe sei partite con l'Hellas.

