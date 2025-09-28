Belghali: “Peccato, ottima partita. Col Sassuolo vogliamo i 3 punti”

Rafik Belghali commenta in conferenza stampa la sconfitta del Verona sul campo della Roma. "Un peccato - dice l'esterno dell'Hellas - abbiamo giocato un'ottima partita contro una grande squadra. Dopo il gol abbiamo avuto tante occasioni, potevamo pareggiare. La differenza è stata nell'approccio, oggi abbiamo preso subito gol come contro la Lazio, ma abbiamo cercato di reagire e rimettere le cose a posto.