Bella-Kotchap ancora out, difficile il recupero per la Fiorentina

Armel Bella-Kotchap non ha ancora recuperato dall'infortunio muscolare riportato nella partita del Verona con il Napoli .

Il suo rientro per la gara con la Fiorentina è, al momento, da escludere.

In difesa, sabato, l'Hellas va verso la conferma della linea a tre formata da Nelsson (da vedere, però, se avrà ripreso appieno dagli impegni con la Danimarca, altrimenti è pronto Slotsager), Edmundsson e Valentini.