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Bella-Kotchap ancora out, difficile il recupero per la Fiorentina

Bella-Kotchap ancora out, difficile il recupero per la Fiorentina - immagine 1
Il difensore sempre fermo dopo l'infortunio muscolare riportato col Napoli
Redazione Hellas1903

Armel Bella-Kotchap non ha ancora recuperato dall'infortunio muscolare riportato nella partita del Verona con il Napoli.

Il suo rientro per la gara con la Fiorentina è, al momento, da escludere.

In difesa, sabato, l'Hellas va verso la conferma della linea a tre formata da Nelsson (da vedere, però, se avrà ripreso appieno dagli impegni con la Danimarca, altrimenti è pronto Slotsager), Edmundsson e Valentini.

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