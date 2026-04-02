Armel Bella-Kotchap non ha ancora recuperato dall'infortunio muscolare riportato nella partita del Verona con il Napoli.
hellas1903 news Bella-Kotchap ancora out, difficile il recupero per la Fiorentina
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Bella-Kotchap ancora out, difficile il recupero per la Fiorentina
Il difensore sempre fermo dopo l'infortunio muscolare riportato col Napoli
Il suo rientro per la gara con la Fiorentina è, al momento, da escludere.
In difesa, sabato, l'Hellas va verso la conferma della linea a tre formata da Nelsson (da vedere, però, se avrà ripreso appieno dagli impegni con la Danimarca, altrimenti è pronto Slotsager), Edmundsson e Valentini.
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