Bellinazzo (ll Sole 24 Ore): “Modello Verona. E poi c’è Juric”

Marco Bellinazzo, giornalista economico specialista in ambito sportivo de “Il Sole 24 Ore”, ha parlato, interpellato dal “Corriere di Verona”, del Verona e della gestione del club gialloblù.

Queste le sue dichiarazioni: “La società segue una sua strada sul modello dell’Atalanta, la ricerca della solidità economica passa attraverso la valorizzazione di giovani talenti che si traduce in plusvalenze vere, contenimento dei costi della rosa e patrimonio attivo. Lo scorso anno ha fatto grandi cose: for- tuna? Forse sì, ma se si ripete pur cambiando tanti giocatori in rosa, significa che non è un caso. E con un tecnico come Ivan Juric, questa alchimia sta riuscendo“.