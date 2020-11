Benassi non recupera. Juric: “Polpaccio ko, non ne esce”

“Io non ho mai allenato Benassi: penso un giorno. Ha questo problema al polpaccio e non riesce ad uscirne, in questo momento la situazione è questa. Non ho avuto questi casi nella mia storia calcistica, per cui è meglio parli il dottore”.

Questa la risposta di Ivan Juric in merito alle condizioni di Marco Benassi.

Il giocatore è arrivato al Verona dalla Fiorentina e non si è ancora visto con l’Hellas, fermo da luglio a causa di un infortunio riportato con la maglia viola.

Si ipotizzava che Benassi potesse rientrare in gruppo dopo l’ultima sosta per gli impegni delle nazionali, ma per adesso il centrocampista è sempre out e non si sa quando potrà esserci.