Si è tenuta oggi, nella Sala Arazzi del Comune di Verona, la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione di “In Campo X Donare”, il torneo benefico organizzato da Hellas Verona Foundation in collaborazione con l'associazione Save Moras.

L’iniziativa a ingresso gratuito con prenotazione su Eventbrite in programma allo stadio Olivieri domenica 31 maggio dalle ore 16, nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza, e in particolare le nuove generazioni, sull’importanza della donazione del midollo osseo, nel ricordo di Dimitris Moras, fratello scomparso dell’ex calciatore gialloblù Vangelis Moras.

Nel corso della conferenza stampa sono intervenuti Luisa Ceni, Assessore delle Politiche Sociali e Terzo Settore, Claudia Annechini, Presidente dell'8a Circoscrizione, Claudio Fidilio, Presidente della Sezione AIA di Verona, Mattia Mazzuccato, Responsabile di Save Moras, insieme al rappresentante dell'Hellas Verona Zaccaria Tommasi, che hanno presentato il significato del triangolare e del sostegno ai progetti sociali, che hanno un alto impatto per il territorio e per la comunità.

Queste le dichiarazioni di Zaccaria Tommasi: "Siamo contenti di essere giunti al secondo anno di quest'evento in cui crediamo fortemente. Il percorso si è ormai stabilizzato e vogliamo portarlo avanti con convinzione con un coinvolgimento generale che è cresciuto notevolmente. Quest'anno siamo riusciti a coinvolgere anche le scuole, che hanno partecipato attivamente al programma realizzando la locandina dell'evento. Abbiamo avuto una bella risposta anche da tanti ragazzi che hanno giocato all'Hellas Verona, come Maietta, Juanito Gomez e naturalmente lo stesso Moras, oltre alla presenza di mister Mandorlini. È stata importante anche l’adesione del gruppo dei creators e della squadra femminile dell'Eva Milano, che scenderanno in campo insieme a quattro ragazze dell’Hellas Verona Women: Peretti, Corsi, Maffei e Anghileri. Tutto questo ha contribuito a creare una partecipazione significativa. L’idea resta quella di riuscire a intercettare il maggior numero possibile di persone, dai genitori ai ragazzi, per sensibilizzare in particolare la fascia d’età dei potenziali donatori, cioè quella compresa tra i 18 e i 35 anni. I ragazzi, infatti, si muovono soprattutto sui social, e vedere eventi di questo tipo, capaci di unire l’aspetto sportivo alla sensibilizzazione, credo sia una scelta molto bella e vincente".

'In Campo X Donare' vuole confermare il valore dello sport come strumento di incontro e solidarietà, capace di unire calciatori, giovani, tifosi e cittadini attorno a un messaggio concreto: donare può salvare una vita.

fonte: hellasverona.it