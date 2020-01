Beneficenza, oltre 6000 euro per Busajo Onlus con le maglie dell’Hellas

Una vera e propria gara di beneficenza, quella che ha contraddistinto l’asta promossa da Hellas Verona sulla piattaforma MatchWornShirt.com.

Coloro i quali si sono aggiudicati le divise da gioco indossate dai calciatori gialoblù in occasione del match contro il Lecce hanno compiuto un nobile gesto: i 6.355 euro della raccolta fondi sarà devoluto ai progetti di Busajo Onlus, la benemerita associazione che dal 2009 – con particolare attenzione rivolta all’istruzione e alla formazione dei bambini – sostiene progetti sociali, fra cui Busajo Campus, in Etiopia, centro di accoglienza e di recupero per bambini e ragazzi di strada, la cui creazione si è resa possibile anche grazie al contributo del Presidente Maurizio Setti e del nostro Club.

fonte: hellasverona.it