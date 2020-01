Beneficenza Verona, raccolti 5000 euro in favore di ABEO

Dopo le aste di beneficenza di dicembre in favore di ABEO, segnatamente quella di Charity Stars e quelle su eBay conclusesi a fine mese, le primissime ore del 2020 hanno registrato – nel resoconto finale della raccolta fondi – una donazione di oltre 5.000 euro alla benemerita associazione veronese. Oltre ai quattro posti a tavola alla Cena di Natale gialloblù, iniziativa in sinergia con Charity Stars, l’Hellas Verona ha favorito le aste benefiche su eBay, mettendo in palio le 23 maglie ‘match worn’ della vittoria per 1-0 contro la Fiorentina dello scorso 24 novembre. Per i donatori è stata una grande occasione per fare del bene, cercando di assicurarsi la maglia di uno dei propri beniamini, in una versione oltretutto speciale, visto che sul retro delle maglie risaltava una patch dedicata proprio ad ABEO.

Dopo un 2019 costantemente al fianco dell’associazione veronese, soprattutto nel contributo fornito per l’inaugurazione di Casa Abeo, questa donazione vuole sottolineare una volta di più la grandissima vicinanza di tutto l’Hellas Verona ad ABEO, ai suoi piccoli pazienti e a chi lavora per il loro bene.

GRAZIE A TUTTI I DONATORI!

fonte: hellasverona.it