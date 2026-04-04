hellas1903 news Bernede: “Oggi purtroppo un film già visto. Resterei in B? È una possibilità”

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Bernede: “Oggi purtroppo un film già visto. Resterei in B? È una possibilità”

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Il centrocampista: "Tante volte perdiamo punti negli ultimi minuti, Guida ha sbagliato, ma anche oggi ci è mancato il gol"
Redazione Hellas1903

Antoine Bernede commenta in conferenza stampa la partita del Verona con la Fiorentina. Queste le parole del centrocampista.

"Una partita che abbiamo visto tante volte qua, non è la prima volta che mi sono sentito così. Tante volte perdiamo punti negli ultimi minuti. C'è stato un episodio con l'arbitro che non ha lasciato giocare per 5 metri in avanti, per poi far partire l'azione del gol. Anche oggi però è mancato il gol.

Resterei a Verona anche in B? Non lo so, penso sia una possibilità, la società alla fine deciderà chi rimarrà anche in Serie B. So che è una possibilità che saremo in Serie B, ma mancano ancora sette partite. Abbiamo ancora tempo per guadagnare terreno per noi e i tifosi.

È difficile, la squadra ha battagliato fino alla fine, è vero che le ultime partite sono difficili, vogliamo dare il massimo in Serie A. Quando i tifosi cantano, per me è magnifico.

Qua mi sento bene ma non conosco il futuro, per me l'importante è giocare, quando gioco sono felice, che sia in A o in B, non è un problema, l'ho fatto anche in Svizzera e posso farlo anche all'Hellas. Decideremo sia io che la società alla fine della stagione.

Suslov ci ha detto qualcosa? Prima del gol era stato Gudmundsson a fare un po' di casino con Gagliardini. Poi Suslov ha reagito quando lui lo contrastava sulla barriera. Questo non è calcio. Suslov è stato sfortunato, voleva aiutare la squadra, ha fatto 10 mesi fuori, ha lavorato tanto fra palestra e campo, non so quante partite abbia saltato, è uno che può aiutare tanto la squadra".

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