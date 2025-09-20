Bernede: “Partite così sono la base da cui ripartire”

Antoine Bernede interviene in conferenza stampa dopo Verona-Juventus. "Partite come quella di stasera - dice il centrocampista - ci spingono, non solo quella di oggi ma anche con la Cremonese. Queste due partite ci danno la base dalla quale ripartire, nei momenti difficili dovremo ricordarci di come abbiamo giocato. Giocando così salveremo.

Quand'è che mi bevo un caffé come quando esulto per un gol? Se segnerò un gol sarò felice di fare quell'esultanza. Sono contento, è bello per me aiutare il Verona ed essere pronto.