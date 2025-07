Bernede: “Studio la storia dell’Hellas e gioco per Verona, qui sto bene”

Il centrocampista: "Pronto per giocare regista. Che bel ricordo il gol alla Fiorentina"

Redazione Hellas1903 24 luglio 2025 (modifica il 24 luglio 2025 | 21:09)

Antoine, come procede il ritiro? "Il ritiro sta andando bene, ci stiamo allenando duramente tutti i giorni. Abbiamo già fatto due amichevoli, abbiamo preso il ritmo. Finora sta proseguendo tutto bene".

Mister Zanetti ti ha provato in un ruolo diverso, come regista. Come ti stai trovando? "Il mister mi ha introdotto a questo nuovo ruolo all'inizio del ritiro. Ho già lavorato in questa posizione in passato, in alcune delle mie precedenti esperienze. Il Mister mi sta aiutando tanto a interpretarlo, mi dà consigli su come giocare con e senza palla. Mi piace molto come ruolo, farò il massimo per interpretarlo al meglio".

Quante volte hai ripensato al tuo gol contro la Fiorentina? "Ho ripensato molto a quel gol in questi mesi. I tifosi mi parlano sempre di quella rete e me la fanno vedere, per questo ci ripenso spesso".

Hai cambiato look di capelli... "Mi piace cambiare look, è una cosa che mi diverto a fare. In questo momento mi piace molto questo nuovo taglio".

Il gol con la Fiorentina è stato sicuramente importante, ma possiamo dire che la tua prestazione migliore è stata a Torino in casa dei granata? "Sì, sono d'accordo. Il gol contro la Fiorentina è stato sicuramente importante perché ci ha aiutati a conquistare l'obiettivo di rimanere in Serie A, ma la mia partita migliore è stata quella contro il Torino. Posso aiutare la squadra con gol e assist, ma sicuramente devo aiutare molto in mezzo al campo".

Uno degli aspetti su cui tu e i tuoi compagni dovete migliorare è la continuità. Sei d'accordo? "Sicuramente come squadra dobbiamo migliorare su questo aspetto, dobbiamo giocare bene ogni partita, non qualcuna bene e altre meno. È un lavoro che si inizia a fare qui in ritiro, e poi dobbiamo continuarlo durante la stagione".

Il Verona ha deciso di investire su di te. Quanto è importante avere la fiducia in un Club come il Verona? Cosa ti senti di dire ai tifosi gialloblù? "Quando sono arrivato a gennaio conoscevo la situazione, la posizione in classifica della squadra, ma il mister mi ha dato subito fiducia, dicendomi che il mio era un profilo che gli piaceva. Sicuramente il mio gol contro la Fiorentina mi ha aiutato ad essere apprezzato ancora di più dai tifosi. Mi sento molto stimato anche qui a Folgaria, per me è una cosa importante".

Sei amante della fotografia e del caffè. Uno scatto per descrivere Verona e un caffè per descrivere l'Hellas? "Come fotografia mi piace il luogo dove vivo in città, da dove si vede il fiume, e mi piace anche la città dall'alto. Per quanto riguarda il caffè, invece, Verona mi ricorda un buon espresso".

Un centrocampista a cui ti ispiri? "Mi ispiro molto a Luka Modric, non vedo l'ora di incontrarlo, sfidarlo in Serie A e poterlo conoscere".

L'anno scorso hai imparato a conoscere la Serie A. Quanto ti tornerà utile questa esperienza per la prossima stagione? "Ho fatto esperienza di un campionato diverso rispetto a quelli da cui provenivo, per l'intensità, la difficoltà del campionato, gli stadi tutti nuovi per me. Questa esperienza sicuramente mi aiuterà ad affrontare al meglio la nuova stagione. Ho imparato ad essere concentrato per tutta la partita ed è una caratteristica fondamentale per questo campionato. Devo essere preparato dal punto di vista mentale e fisico".

Cosa significa per te giocare per una tifoseria calda come quella dell'Hellas Verona? "Sicuramente è una cosa importante, gioco per la città. Sto studiando la storia del Club, faccio di tutto per rappresentare al meglio i tifosi e la città".

fonte: hellasverona.it