Bisseck su Giovane, Bergonzi: “Io avrei dato il cartellino rosso”

L'ex fischietto: "Avrei espulso il calciatore per grave fallo di gioco"

Redazione Hellas1903 4 novembre 2025 (modifica il 4 novembre 2025 | 12:09)

L'ex arbitro Mauro Bergonzi, moviolista de La Domenica Sportiva, ha commentato in Rai il fallo di Bisseck su Giovane in Verona-Inter, col tedesco che è stato ammonito e non espulso.

"La situazione è difficile - ha detto Bergonzi - e di non chiara lettura anche per l'espertissimo Doveri. Poteva starci anche la possibile occasione da rete, l'arbitro con il braccio indica come per lui non lo sia perché il pallone sta andando verso l'esterno dopo il contrasto.

Io dico che non era una chiara occasione da rete, ma voglio andare oltre: l'intervento di Bisseck ha velocità, intensità e non prende mai e poi mai il pallone, esclusivamente le gambe dell'avversario. Se io sono sul terreno di gioco e vedo questa velocità e questa intensità e il giocatore andare dritto sulle gambe dell'avversario senza prendere la palla, io gli do il rosso per grave fallo di gioco. Si poteva dare giallo o rosso, ma io, ripeto, avrei estratto il rosso".