Bocchetti: “Col Sassuolo gara difficile, ma siamo preparati”

L'allenatore dei gialloblù: "Dobbiamo prendere meno gol. Per Hrustic stop lungo"

Salvatore Bocchetti presenta in conferenza stampa la sfida di Reggio Emilia col Sassuolo di lunedì sera. Queste le dichiarazioni dell'allenatore del Verona.

"Sono contentissimo per il rinnovo del contratto, la società ha dimostrato la fiducia che ripone in me, posso solo cercare di dare il massimo provando ad aiutarla già con qualche punto dopodomani. Giochiamo fuori casa, sarà una partita differente che col Milan. Sono gare più difficili, ma ci siamo preparati bene e sappiamo cosa fare.