Bocchetti: “Perdere per un autogol è dura da accettare”

L'allenatore del Monza: "Lo spirito e la voglia non è da ultima in classifica"

Salvatore Bocchetti parla in conferenza stampa dopo la sconfitta interna del Monza col Verona. "I ragazzi hanno dato tutto - dice il tecnico dei brianzoli - lo spirito e la voglia non è da ultima in classifica. È una sconfitta dura da accettare: perdiamo per uno sfortunato autogol, ma abbiamo creato e dobbiamo sempre combattere in questo modo".