Boëtius al Verona, nelle prossime ore l’ufficialità

Il trequartista olandese ex Hertha presto in gialloblù

Jean-Paul Boëtius presto in gialloblù.

Trattativa lampo per il trequartista olandese, già nelle prossime ore dovrebbe arrivare la firma con l'Hellas.

Boëtius arriva da svincolato dopo l'esperienza in Bundesliga all'Hertha BSC, conclusasi lo scorso anno con una retrocessione. In carriera ha giocato anche per KRC Genk, Mainz 05 e Feyenoord.