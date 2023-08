Bonazzoli: “Ciao Hellas, onorato di essere qui”. I tifosi della Salernitana non gradiscono

Scrive Francesco Manzolillo: "Non ho mai capito cosa ti sia successo in questo anno di vacanza che ti sei fatto a Salerno. L'idolo dei tifosi, rapporto incredibile con noi, goal su goal e poi? Un anno intero a postare foto e storie con sguardo imbronciato e malinconico per poi puntualmente cancellarli due minuti dopo. Ma che atteggiamento è? un anno intero che non ti sei neanche scaldato ma rimasto sempre in panchina partita dopo partita. Ma qualcosa vorrà pur dire? Ma non ti impegnavi? Perché tutto questo? Ho anche la tua maglietta Federico, che delusione 😞".