Bonazzoli: “Siamo amareggiati, ma queste prestazioni ci ripagheranno”

L'attaccante del Verona: "Con Djuric mi trovo bene fin dai tempi di Salerno"

Redazione Hellas1903

Federico c'è amarezza per il gol subito all'ultimo ma il Verona ha mostrato carattere, qual è la tua analisi del match? "L'abbiamo preparata seguendo il mister e abbiamo fatto una buona partita, non è mai semplice giocare in questi stadi. Peccato per il gol subito alla fine, siamo soddisfatti da una parte e amareggiati dall'altra. Continuiamo a lavorare, a dare il massimo e poi vedremo quello che verrà".

Oggi hai dialogato molto con Djuric e creato scompiglio nella difesa avversaria, come ti sei sentito in campo? "Quando vieni qui sono poche le volte in cui fai la partita, però con Milan mi trovo bene sin dai tempi di Salerno, abbiamo un buon feeling. Sono sempre a disposizione del mister e della società, cerchiamo sempre di fare il nostro meglio. Dobbiamo sempre darci una mano, restare compatti perché fare queste prestazioni alla lunga ci ripagheranno".

Ora bisogna trasformare questa rabbia in grinta in vista del match contro il Monza che giocheremo davanti ai nostri tifosi... "Sicuramente dobbiamo cercare di riproporre quanto di buono fatto vedere oggi con la consapevolezza che ogni partita nasconde le sue insidie. Dobbiamo trasformare queste parole in fatti e come oggi cercare di dare del filo da torcere a tutti".

