Borini stop, risentimento muscolare

Oltre al ko casalingo per mano del Napoli, giunge un’ulteriore brutta notizia in casa Verona.

L’attaccante Fabio Borini, indisponibile questa sera a causa della squalifica per il cartellino rosso rimediato contro il Cagliari, è infatti alle prese con un risentimento al flessore della gamba destra.

A darne notizia è stato lo stesso tecnico Ivan Juric nel post gara. L’allenatore si è dimostrato preoccupato nei confronti dell’ex Milan, il quale domani svolgerà degli esami più approfonditi.