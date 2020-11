Borini-Verona? Nessun ritorno di fiamma, per ora

Dopo l’addio all’Hellas di qualche mese fa, Fabio Borini è senza squadra e attende una chiamata nel calcio inglese.

Si è vociferato di un possibile ritorno al Verona, ma questa è un’ipotesi che al momento non trova conferme. In Italia c’è l’interesse del Bologna, che dopo l’infortunio a Santander e alla situazione lacunosa del parco attaccanti avrebbe sondato l’entourage del calciatore.

Unico indizio a far pensare che il futuro di Borini possa ancora tingersi di gialloblù, e che lui spinga per questo, è l’immagine del suo profilo Instagram (social che Borini non aggiorna da giugno), con l’attaccante che veste la divisa dell’Hellas. Ma questo è davvero troppo poco.