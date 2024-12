Bove si è ripreso, sollievo dopo gli attimi drammatici in Fiorentina-Inter. Il comunicato

Attimi drammatici al Franchi durante Fiorentina-Inter quando al 15’ Edoardo Bove è crollato da solo a terra mentre si allacciava una scarpa colto da un malore, a gioco fermo, mentre si discuteva di un possibile gol di Lautaro. I compagni, gli avversari e le panchine sono entrati in campo capendo subito la gravità della situazione. Tutti si sono disposti in cerchio mentre l’equipe medica cercava di rianimare il centrocampista viola. Sono stati momenti di paura e shock collettivi, poi, dopo 5 minuti, l'autoambulanza ha portato il calciatore all'ospedale Carreggi. Poco dopo si è saputo che Bove in ambulanza aveva respirazione e battito autonomi. Secondo quanto riportato da Ansa causare il malore sarebbe stata una crisi epilettica con arresto cardiaco.