Bowie: “Meritavamo il pareggio, dobbiamo crederci. L’anno prossimo resterò a Verona”

L'attaccante scozzese: "All'Hellas sono felice, rimarrei anche in B"

Redazione Hellas1903 11 aprile - 17:32

Kieron Bowie, in gol a Torino per il momentaneo pareggio del Verona, commenta la gara in conferenza stampa.

"Non cambia molto giocare da solo o con Orban - dice lo scozzese - l'importante è trovare giocatori intorno a me. Purtroppo è arrivata una sconfitta, magari avremmo meritato un punto. Adesso reagiamo subito.

Resterei in B? A gennaio ho firmato per quattro anni, quindi starò qui. Sono felice, mancano ancora sei partite e rimarrei anche in Serie B.

È possibile il miracolo salvezza? L'obbligo è crederci, cerchiamo sempre di vincere nonostante le sfide contro squadre forti. Mancano 6 partite e dobbiamo recuperare nove punti, proveremo a farlo. Ogni settimana ci prepariamo in base all'avversario, ci adattiamo alle varie squadre. Cerchiamo sempre di giocare con i nostri punti di forza".