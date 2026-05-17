Keiron Bowie è intervenuto in conferenza stampa per commentare il pareggio per 1-1 contro l’Inter.

"Forse dovevo arrivare prima? Il calcio è così, ho fatto bene nella prima parte in Scozia e questo mi ha portato qui. Mi dispiace per com’è andata e ho dato tutto me stesso e sono contento di aver dato una mano alla squadra.

Sarebbe un passo indietro andare in Serie B? Nel calcio non ci sono campi come San Siro o come tanti altri in Serie A. Non so cos’accadrà ma ho quattro anni di contratto.

La scorsa settimana un gol mi è stato annullato, spero di segnare anche con la Roma al Bentegodi.

Un'idea sulla Serie B? Non ci ho ancora pensato onestamente, pensiamo alla Roma, so che è difficile passare dalla A alla B”.