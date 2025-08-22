Bradaric: “A Udine per fare risultato, i nuovi arrivati sono bravi”

Queste alcune dichiarazioni del terzino croato: "Non so come sarà questa Serie A, ma è certo che dobbiamo partire bene, perché iniziare nel modo giusto rende tutto più facile. La stagione si apre a Udine e il nostro obiettivo è quello di fare subito risultato, poi vedremo cosa accadrà. Abbiamo tanti giovani ed elementi esperti.

Ho già giocato ad altissimo livello, anche in Champions. A Verona sono migliorato sicuramente nella personalità sul campo, perché si riflette sulla difesa e sull'attacco, poi se si ha qualità è tutto più facile. Ho esperienza, quindi penso di essere pronto. Credo che grazie anche al lavoro dell’allenatore cresceremo e faremo buone cose. I nuovi arrivati sono bravi ragazzi e buoni giocatori. Mi mancano molti giocatori che non ci sono più perché eravamo un bel gruppo. Ora dovremo fare gruppo velocemente anche con i nuovi giocatori”.