Bradaric, sprint per recuperare per la partita col Milan
L'esterno croato spinge per esserci nella partita di domenica a San Siro
L'esterno sinistro è fuori per il problema muscolare riportato nella gara del Verona con il Genoa.
Assente con Atalanta e Fiorentina, il giocatore croato spinge per rientrare nella trasferta con il Milan, domenica a San Siro.
Situazione da valutare in questi giorni, con il rientro di Bradaric che avrebbe per l'Hellas ulteriore rilievo viste le assenze da scontare su entrambe le fasce, con Frese squalificato e Belghali in Coppa d'Africa.
