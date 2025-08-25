Buon pareggio a Udine, il Verona va sotto ma trova l’1-1 con Serdar

Tutto nel secondo tempo, due gol e tre traverse, il punto soddisfa entrambe

Andrea Spiazzi Direttore 25 agosto 2025 (modifica il 25 agosto 2025 | 20:31)

Buon pareggio del Verona alla prima in casa dell'Udinese. Serdar risponde a Kristensen nella ripresa dopo 55 minuti di gioco bloccato e infruttifero di entrambe. I gialloblù fanno un tempo sulla difensiva, poi cambiano atteggiamento, subiscono il gol ma reagiscono con la rete del capitano. Su entrambi i gol le difese non sono perfette ma il punto soddisfa tutte e due: partire senza perdere è cosa buona e utile.

Scelte quasi obbligate in ogni reparto per Zanetti che lancia subito Nelsson al centro della difesa, ai suoi fianchi Nunez e Frese. Il giovane Fallou è preferito a Oyegoke sulla fascia destra, dall'altra parte c'è Bradaric. Il centrocampo a 5 è completato da Serdar, Bernede e Niassè, in avanti Sarr e Giovane.

Un tiro dalla distanza di Bradaric respinto da Sava apre le ostilità al 2'. Le squadre sono attente in difesa e non trovano spazi in avanti, l'Hellas si chiude e aspetta per ripartire. Buon filtrante di Giovane per Sarr al 15' ma Kristensen scherma l'attaccante, un minuto dopo un tiro blando di Atta da fuori è controllato da Montipò. Frese da corner non senza brividi mette di piede ancora in angolo al 19'.

Grande pericolo al 22' quando Frese scivola sulla corsa sul fondo di Davis, che, libero, scarica all'indietro dove Zemura da ottima posizione spara alto. I gialloblù sbagliano tre volte di fila l'uscita da dietro, Zemura calcia con deviazione di Fallou e Montipò blocca in presa alta al 27'.

Al 33' Bravo abbatte Bernede a centrocampo e viene ammonito. L'Udinese tiene palla ma è imprecisa nell'ultimo passaggio, nel finale di tempo i gialloblù provano ad alzare le linee trovando lo sbarramento dei bianconeri. Bernede sparacchia in curva da fuori al 40'. Un minuto dopo Giovane si libera e quasi dal limite calcia col sinistro centralmente. Bernede, Serdar e Bradaric mordono le caviglie ai portatori di palla sulla trequarti dei padroni di casa. Il pressing dell'Udinese nei minuti finali del tempo porta a un tiro di Davis murato da Nelsson, l'arbitro Tremolada non vede la deviazione. Si chiude il tempo con il 65% di possesso palla per l'Udinese, però molto imprecisa e poco pericolosa.

Parte meglio il Verona nel secondo tempo, con Giovane che prima viene steso, poi si libera e calcia con rapidità dal limite al 50', Sava respinge.

TRAVERSA DI GIOVANE. Scatenato il brasiliano che due minuti dopo, sempre dal limite, libera il sinistro che si stampa sulla traversa.

1-0 UDINESE. I bianconeri reagiscono, Davis percuote il centrocampo e guadagna un corner. Dalla sinistra la palla di Lovric arriva nell'area piccola dove i difensori del Verona si fanno sorprendere da Kristensen che di testa insacca. Al 54' l'Hellas va sotto.

I bianconeri, ringalluzziti, spingono, con i gialloblù che si aprono. Lovric guadagna il limite ma spara alto. Il Verona reagisce ma ha poca lucidità oltre la metà campo.

CAMBI. È Runjaic a cambiare per primo al 61' con gli ingressi di Zarraga e Bayo per Lovric e Bravo.

Sarr fa la prima cosa buona al 62' quando si libera di Bergola e va verso la porta, il tiro è però respinto.

TRAVERSA DI ZARRAGA. Un bolide da fuori di Zarraga al 63' colpisce la traversa con la palla che schizza sul fondo. L'Hellas soffre e non si ritrova, l'unica è lanciare lungo per Giovane, che, pur bravo, non può fare tutto.

Mosquera e Harroui sostituiscono Sarr e Niasse al 66'. Al 72' Debutta Belghali che rileva Bradaric. Con un cross l'esterno guadagna subito un corner.

SERDAR!! 1-1. Dal corner salta Giovane, la spizzata verso la porta diventa un assist per Serdar che al volo da un metro anticipa Sava e mette dentro al 73'. Zanzi applaude dalla tribuna, festeggiano i 1500 tifosi gialloblù al Friuli.

Piotrowski entra al posto di Davis. Al 79 Serdar, forse con un piccolo problema muscolare, fa segno alla panchina di velocizzare il cambio. Oyegoke ed Ebosse sostituiscono Serdar e Fallou. L'Hellas alza il muro.

TRAVERSA DI CAMARA. All'83' dopo un bello scambio il neo entrato Camara entra in area da sinistra e scaraventa il destro sulla parte alta della traversa. Impassibile, Montipò rinvia dal fondo.

Ebosse e Bertaola rimediano il giallo, vietato far ripartire l'avversario. Ritmi lenti nel finale e nel recupero di 4 minuti, si parte con un punto a testa.

UDINESE-VERONA 1-1

Reti 53' Kristensen, 73' Serdar

UDINESE (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Lovric (dal 61' Zarraga), Zemura (dal 79' Kamara); Bravo (dal 61' Bayo), Davis (dal 74' Piotrowski)

A disposizione: Nunziante, Padelli, Goglichidze, Kabasele, Camara, Ekkelenkamp, Miller, Vinciati, Modesto, Pejicic

Allenatore: Kosta Runjaic

VERONA (3-5-2): Montipò; Nuñez, Nelsson, Frese; Fallou (dall'82' Oyegoke), Serdar (dall'82' Ebosse), Bernede, Niasse (dal 65' Harroui), Bradaric (dal 72' Belghali); Giovane, Sarr (dal 65' Mosquera)

A disposizione: Perilli, Toniolo, Livramento, Charlys, Slotsager, Kastanos, Kurti, Lambourde, Ajayi, Mitrovic

Allenatore: Paolo Zanetti

Arbitro: Paride Tremolada (Sez. AIA di Monza)

Assistenti: Davide Moro (Sez. AIA di Schio) e Marco Ceccon (Sez. AIA di Lovere)

NOTE. Ammoniti: 33' Bravo, 71' Davis, 85' Ebosse, 89' Bertola, 93' Belghali